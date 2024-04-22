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  4. İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti

22.04.2024 18:30
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Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa Cemaati'inden yapılan açıklamada "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) Rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur." ifadeleri yer aldı.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati'nde Mahmud Ustaosmanoğlu’nun vefatının ardından cemaatin başına Hasan Kılıç getirilmişti.

İsmailağa Cemaati'nin 94 yaşındaki lideri Hasan Kılıç, önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. İsmailağa Cemaati’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Hasan Kılıç'ın vefat ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) Rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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