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İSMEK kayıtları 9 Eylül'de başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

İSMEK'in resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ön kayıt sonrası öğrenci adaylarının ilgili merkeze kimlik fotokopileriyle giderek şahsen başvuruda bulunması gerekiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK'in 2019-2020 eğitim dönemi kayıtları 9 Eylül'de başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, İSMEK'in resmi internet sitesi üzerinden ön kayıt için başvuru yapabilecek. İnternet üzerinden yapılan işlem sonrası öğrenci adaylarının ilgili merkeze kimlik fotokopileriyle giderek şahsen başvuruda bulunması gerekiyor.

İSMEK'in hazırlıkları tamamlanan Uzaktan Eğitim Merkezi için de kayıtlar aynı dönemde alınacak. Eğitimler, modern teknik altyapı ile sanal ortamda milyonlarca kişiye ulaştırılacak. Alınan derslere istenilen zaman ara verip devam etme imkanı sağlanacak.

Mezun sayısı 3 milyon 307 bin 787'e ulaşan İSMEK, 2018-2019 eğitim döneminde 40 alanda 307 branş ve 752 programda eğitim verdi. Yeni dönemle İSMEK'in branş sayısını 348'e, program sayısını 846'ya yükseltmesi planlanıyor.

- Yeni alan ve programlar eklendi

Bu arada, mevcut eğitimlere yeni programlar da dahil edildi. "Geleneksel Oyunlar ve Zeka Oyunları" alanı İSMEK eğitim yelpazesine eklenirken, bu alanda bu yıl ilk kez "Zeka Oyunları Öğreticiliği" programında eğitim verilecek.

Bilişim alanındaki "ARM İşlemci ile Drone Üretimi" ve "Dijital Becerilerin Geliştirilmesi", el sanatları alanındaki "Üç Boyutlu Keçe Tasarımlar" ve "Su Kabağı İşlemeciliği", grafik ve fotoğraf alanındaki "Cinema 4G" ve "Kitap Resimleme (Karakter İllüstrasyonu)", kişisel gelişim alanındaki "Şiir Atölyesi" ve "Hikaye Anlatıcılığı", yiyecek-içecek hizmetleri alanındaki "Gastronomide Tasarım" ve "Royal Icing ile Süsleme Teknikleri", İSMEK’in 2019-2020 döneminde vereceği yeni eğitimler arasında yer alıyor.

Verdiği meslek eğitimleriyle, ihtiyaçlar doğrultusunda iş gücü piyasasına kalifiye eleman yetiştirmeyi hedefleyen İSMEK, uzmanlık okullarına yeni dönemde "Girişimcilik ve Yönetim Okulu"nu ekledi. Okul, İSMEK'in 16. mesleki uzmanlık okulu olarak eğitime başlayacak.

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