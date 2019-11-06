Ispanak zehirlenme vakaları üzerine zararına bile satılmıyor

Esnafın ürünleri seçerek tek tek suyla temizlediğini ve kontrol ederek tezgaha koyduğunu belirten Dekak, "Ben 10 senedir ıspanak satıyorum, daha bir Allah'ın kulu şikayete gelmedi." ifadesini kullandı.

Dekak, "Bu olaydan sonra kimse ıspanak görmek istemiyor. Ispanağı gören tiksiniyor. Ispanağı gören pırasayı da almıyor. Diğer yeşilliklerin satışını da etkiliyor. Müşteri bir şey alacağı zaman tek tek inceliyor, 'acaba içinde bir şey var mı?' diye. Yeşilliklere karşı ön yargı oluştu. Çürüyen ıspanaklar çöpe gitti, çöpçüye bile eziyet oldu." diye konuştu.

Pazar esnafı Mervan Oruç, ıspanağın içine karışmış farklı otların kişileri zehirlediğini savunarak şöyle konuştu:

"Akşam evde ıspanak yedim, gayet de güzeldi. Elimde şu an 80 kilogram var. Kilogramını 2 lira. Önceden halde 2 liraydı, biz 2 liraya alıyorduk. Zararına satıyorum, satamazsam çöpe gidecek. Bir daha da almam, dün halden 'Belki satılır' diyerek 150 kilogramı aldım ama keşke almasaydım. Pazarda 300-350 kilogram satıyordum, böyle olunca 'Satışlar düşer' dedim ama bu kadarını hesap edemedim."

- "İnsanlar süt içip de zehirlenebiliyor"

Dün daimi müşterilerine 7-8 kilogram ıspanak sattığını söyleyen esnaf Zeki Yakışan, ancak geri kalanların kasalarda kaldığını dile getirerek şunları kaydetti: