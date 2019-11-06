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Ispanak zehirlenme vakaları üzerine zararına bile satılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 14:58 | Son Güncelleme

Ispanak zehirlenme vakaları üzerine zararına bile satılmıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki zehirlenme vakaları üzerine zararına bile satılmayan ıspanak pazarda tezgahta kaldı.

Kent genelindeki meyve ve sebze pazarlarında kasa kasa ıspanak esnafın elinde kaldı.

Yetkililerin yabani otların karışması nedeniyle zehirlenme olaylarının yaşandığını açıkladığı ıspanağa temkinli yaklaşan tüketici, alternatif sebzeleri tercih etti.

Geçen hafta pazarda 5 liraya satılan ıspanak, pazartesinden beri tezgahta 1 ila 2 lira arasında satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamadı. Günde ortalama 200-300 kilogram olan ıspanak satışları, 5-10 kilograma kadar düştü.

Esenler Kemer Mahallesindeki pazar esnafı Emrullah Dekak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ispanak geçen hafta 5 liraydı. Şimdi 2 liraya satıyoruz, ama satılmıyor. Akşam 1 liraya satıyoruz yine satılmıyor." dedi.

Esnafın ürünleri seçerek tek tek suyla temizlediğini ve kontrol ederek tezgaha koyduğunu belirten Dekak, "Ben 10 senedir ıspanak satıyorum, daha bir Allah'ın kulu şikayete gelmedi." ifadesini kullandı.

"Sebze halinde de ıspanak alan yok. 'Al götür, kasa 1 lira' diyorlar ama alan esnaf yok, satılmıyor çünkü." diyen Dekak, pazarlardaki ıspanağın çoğunlukla pazartesinden kalma olduğunu söyledi.

Dekak, "Bu olaydan sonra kimse ıspanak görmek istemiyor. Ispanağı gören tiksiniyor. Ispanağı gören pırasayı da almıyor. Diğer yeşilliklerin satışını da etkiliyor. Müşteri bir şey alacağı zaman tek tek inceliyor, 'acaba içinde bir şey var mı?' diye. Yeşilliklere karşı ön yargı oluştu. Çürüyen ıspanaklar çöpe gitti, çöpçüye bile eziyet oldu." diye konuştu.

Pazar esnafı Mervan Oruç, ıspanağın içine karışmış farklı otların kişileri zehirlediğini savunarak şöyle konuştu:

"Akşam evde ıspanak yedim, gayet de güzeldi. Elimde şu an 80 kilogram var. Kilogramını 2 lira. Önceden halde 2 liraydı, biz 2 liraya alıyorduk. Zararına satıyorum, satamazsam çöpe gidecek. Bir daha da almam, dün halden 'Belki satılır' diyerek 150 kilogramı aldım ama keşke almasaydım. Pazarda 300-350 kilogram satıyordum, böyle olunca 'Satışlar düşer' dedim ama bu kadarını hesap edemedim."

- "İnsanlar süt içip de zehirlenebiliyor"

Dün daimi müşterilerine 7-8 kilogram ıspanak sattığını söyleyen esnaf Zeki Yakışan, ancak geri kalanların kasalarda kaldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Şu zamana kadar kim pazardan bir şey almış zehirlenmiş? İnsanlar süt içip de zehirlenebiliyor, ama her gün süt kadar satılan bir şey yok. 40 senedir ıspanaktan zehirlenen olmamış, bugün mü olmuş? Sütten zehirlenen olmuş, ıspanaktan zehirlenen olmamış. Adam et yiyor zehirleniyor bu kadar gündem olmuyor. Biz iyi kötü bu ıspanağı satmayız, ama o ıspanağı eken adamlar ne yapacak? Kış boyunca ondan ekmek yiyorlar."

Esnaf Faik Yılmazcan da dün 50 kilogram ıspanak sattığını, alanların bir kısmının haberleri izlemediğini düşündüğünü, bir kısmının da zehirlenme vakalarını önemsemediğini ifade etti.

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ıspanak pazar esnafı zararına satış

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