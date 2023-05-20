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  4. İspanya'da korku dolu anlar! F-18 savaş uçağı otoyola düştü

İspanya'da korku dolu anlar! F-18 savaş uçağı otoyola düştü

20.05.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da F-18 savaş uçağı otoyola düştü, o anlar kameraya yansıdı. Pilotun durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, pilotun düşme anında kendisini uçaktan fırlattığı aktarıldı.

İspanya'da F-18 savaş uçağı Zaragoza Hava Üssü'nde gerçekleştirilen uçuş gösterisinde otoyola düştü. Düşen uçak alev topuna dönerken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında bulunan Aragona bölgesine bağlı Zaragoza kentindeki hava üssünde asker ailelerinin katıldığı bir tören düzenlendi.

Törende savaş uçaklarının gösterisinde F-18 otoyola düştü. Pilotun durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, pilotun düşme anında kendisini uçaktan fırlattığı aktarıldı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde otoyola düşen F-18 savaş uçağının alev topuna döndüğü görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya savaş uçağı

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