HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İspanya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarına 'güneş banyosu'

İspanya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarına 'güneş banyosu'

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 10:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile mücadelede İspanyol doktorlar tedaviye destek olarak yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarına, plaja götürüp bol güneş ve iyotlu temiz hava aldırmaya başladı.

İspanya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarına 'güneş banyosu'

Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'da yoğun bakım hastalarına güneş banyosu tedavisi uygulanıyor.

İki aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Francisco Espana da bu güneş banyosunu yatağında seruma bağlı şekilde yapan ve ciğerlerine deniz havası çeken o hastalardan biri.

Bir doktor ve iki hemşire eşliğinde yapılan plaj yürüyüşü sırasında kısa süreliğine gözlerini yuman Espana'nın aklındaki tek düşünce ise hayatının en güzel anlarından birini yaşadığı.

Barselona'daki Hospital del Mar yani Deniz Hastanesi doktorları, plajda yapılan gezintilerin yoğun bakım hastalarının iyileşme sürecine olumlu etkilerini gözlemliyor.

Dr. Judith Marin bu gezintilerin yoğun bakım ünitelerini "daha insani" kılmayı hedefleyen bir programın parçası olduğunu söylüyor. Programın Covid-19 salgınından neredeyse iki yıl önce başlatıldığını belirten Marin, mart ortasında yayılan salgın nedeniyle programı askıya almak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Haziran başında projenin yeniden start alması ile doktorlar 10 dakika gibi kısa bir plaj gezintisinin bile hastaların sağlık durumlarını ve morallerini çok olumlu etkilediğini gözlemlemiş.

Avrupa'da Covid-19'un en fazla yayıldığı ülkelerden olan İspanya'da salgına karşı sıkı tedbirler 21 Haziran'da sonlandı. Fakat şu ana kadar yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği ve yarım milyon vakanın görüldüğü ülkede salgın tüm Avrupa'da olduğu gibi kuvvetli geri dönüş sinyalleri vermeye başladı. Kış mevsiminin yaklaşması da bu tehlikenin daha da büyümesi yönündeki endişeleri artırıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
Kendisini iki kez yakalayan polise böbreğini bağışladıKendisini iki kez yakalayan polise böbreğini bağışladı
AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF kayıt tarihleri 2020AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF kayıt tarihleri 2020
En Çok Okunan Haberler
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
Almanya'da koronavirüs nedeniyle çocuk başına 300 euroluk 'kinderbonus'
Almanya'da koronavirüs nedeniyle çocuk başına 300 euroluk 'kinderbonus'
ABD'li kadın kendisini iki kez yakalayan polise böbreğini bağışladı
Kendisini iki kez yakalayan polise böbreğini bağışladı
Hindistan'dan dünya rekoru: Bir günde 90 binden fazla vaka
Hindistan'dan dünya rekoru: Bir günde 90 binden fazla vaka
Fransa'da bir adam sinek öldürmek isterken evini havaya uçurdu
80 yaşındaki adam sineği öldürmek isterken evi patlattı
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Komşuda 5,1 büyüklüğünde deprem
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.