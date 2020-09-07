İspanya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarına 'güneş banyosu'

Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'da yoğun bakım hastalarına güneş banyosu tedavisi uygulanıyor.

İki aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Francisco Espana da bu güneş banyosunu yatağında seruma bağlı şekilde yapan ve ciğerlerine deniz havası çeken o hastalardan biri.

Bir doktor ve iki hemşire eşliğinde yapılan plaj yürüyüşü sırasında kısa süreliğine gözlerini yuman Espana'nın aklındaki tek düşünce ise hayatının en güzel anlarından birini yaşadığı.

Barselona'daki Hospital del Mar yani Deniz Hastanesi doktorları, plajda yapılan gezintilerin yoğun bakım hastalarının iyileşme sürecine olumlu etkilerini gözlemliyor.

Dr. Judith Marin bu gezintilerin yoğun bakım ünitelerini "daha insani" kılmayı hedefleyen bir programın parçası olduğunu söylüyor. Programın Covid-19 salgınından neredeyse iki yıl önce başlatıldığını belirten Marin, mart ortasında yayılan salgın nedeniyle programı askıya almak zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Haziran başında projenin yeniden start alması ile doktorlar 10 dakika gibi kısa bir plaj gezintisinin bile hastaların sağlık durumlarını ve morallerini çok olumlu etkilediğini gözlemlemiş.

Avrupa'da Covid-19'un en fazla yayıldığı ülkelerden olan İspanya'da salgına karşı sıkı tedbirler 21 Haziran'da sonlandı. Fakat şu ana kadar yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği ve yarım milyon vakanın görüldüğü ülkede salgın tüm Avrupa'da olduğu gibi kuvvetli geri dönüş sinyalleri vermeye başladı. Kış mevsiminin yaklaşması da bu tehlikenin daha da büyümesi yönündeki endişeleri artırıyor.

