İspanya Dışişleri Bakanı Borrell, Avrupa parlamenterliğini bıraktı

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, 26 Mayıs'ta seçildiği Avrupa Parlamentosu parlamenterliği görevini bıraktı.

Dışişleri Bakanı Borrell, "ülkesinde hükümet kurma sürecinin belirsizliğinden ve bu dönemde Dışişlerini bakansız bırakmanın doğru olmamasından" dolayı Avrupa parlamenterliğini bıraktığını açıkladı.

NATO Savunma Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de basına açıklama yapan Borrell, Avrupa parlamenterliği görevini yerine getirmeyeceğini söyledi.

Borrell, "Yaşadığımız bu karışık dönemde herkes aldığım kararı anlayışla karşılayabilir. Uluslararası arenada her gün yeni bir korku yaşıyoruz. Bir hükümette uzun süre Dışişleri Bakanı olmaması zorluklar yaratır. Eğer hükümetin kurulması olası veya kısa dönemde öngörülebilen bir şey olsaydı kararım kesinlikle farklı olurdu ama bugün itibarıyla gelecek günlerde veya haftalarda hükümetin kurulmasını öngören bir şey yok. Belki de yaz sonunu beklememizi gerekecek koşullarla karşılaşacağız." diye konuştu.

Borrell, 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) liste başı adayı olarak katılmıştı. PSOE, AP seçimlerini yüzde 30'luk bir oranla kazanırken, Borrell de Avrupa Parlamenteri olarak mazbatasını geçen hafta almıştı.