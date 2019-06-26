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İspanya Dışişleri Bakanı Borrell, Avrupa parlamenterliğini bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 19:36 | Son Güncelleme

İspanya Dışişleri Bakanı Borrell, Avrupa parlamenterliğini bıraktı

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, 26 Mayıs'ta seçildiği Avrupa Parlamentosu parlamenterliği görevini bıraktı.

Dışişleri Bakanı Borrell, "ülkesinde hükümet kurma sürecinin belirsizliğinden ve bu dönemde Dışişlerini bakansız bırakmanın doğru olmamasından" dolayı Avrupa parlamenterliğini bıraktığını açıkladı.

NATO Savunma Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de basına açıklama yapan Borrell, Avrupa parlamenterliği görevini yerine getirmeyeceğini söyledi.

Borrell, "Yaşadığımız bu karışık dönemde herkes aldığım kararı anlayışla karşılayabilir. Uluslararası arenada her gün yeni bir korku yaşıyoruz. Bir hükümette uzun süre Dışişleri Bakanı olmaması zorluklar yaratır. Eğer hükümetin kurulması olası veya kısa dönemde öngörülebilen bir şey olsaydı kararım kesinlikle farklı olurdu ama bugün itibarıyla gelecek günlerde veya haftalarda hükümetin kurulmasını öngören bir şey yok. Belki de yaz sonunu beklememizi gerekecek koşullarla karşılaşacağız." diye konuştu.

Borrell, 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) liste başı adayı olarak katılmıştı. PSOE, AP seçimlerini yüzde 30'luk bir oranla kazanırken, Borrell de Avrupa Parlamenteri olarak mazbatasını geçen hafta almıştı.

Avrupa parlamenterliğini bırakıp Dışişleri Bakanı olarak siyasi görevine devam eden Borrell'in, seçimlerin ardından 2 Temmuz'da ilk genel kurul toplantısını yapacak AP'de üst düzey bir görev alması için İspanya hükümeti lobi çalışmaları yapıyordu.

Siyasi kariyerinde AP Başkanı olarak 2004-2007 yılları arasında görev yapan 72 yaşındaki Borrell, İspanya'da 2018 Haziran ayında kurulan azınlık hükümetinde Dışişleri Bakanı olmuştu.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hiçbir siyasi parti tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamazken, seçimden birinci siyasi parti olarak çıkan PSOE'nin tek alternatif olarak gösterdiği azınlık hükümetini kurma görüşmeleri de bu zamana kadar olumlu sonuç vermedi.

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Avrupa parlamenteri Avrupa Parlamentosu İspanya İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell

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