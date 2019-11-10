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İspanya erken genel seçimler için sandık başında

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

İspanya’da erken genel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı.İspanya’da halk erken genel seçimler için sandık başına gitti.

İspanya’da erken genel seçimler için oy verme işlemi yerel saatle 09.00’da başladı.
İspanya’da halk erken genel seçimler için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin yerel saatle 09.00’da başladığı İspanya’da, sandıklar 20.00’de kapanacak. Ülkede Nisan ayından bu yana gerçekleştirilen 2. genel seçimlerde 5 parti yarışıyor.
Başbakan Pedro Sanchez’in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), son seçimlerde çoğunluğu sağlayamamasına rağmen avantajlı olduğu düşünülüyor. Başbakanlığı vekaleten yürüten Pedro Sanchez, 28 Nisan’daki seçimlerin ardından parlamentoda düzenlenen ikinci tur güven oylamasında da başarısız olmuştu. PSOE lideri güven oylamasını kaybetmesinin ardından, asgari ücretlerin yükseltilmesi gibi dikkat çeken yenilikler yaptı. Sanchez, son genel seçimler için ise daha iddialı ve yapısal vaatlerde bulundu. Eğitim sistemini yenilemek, ötenaziyi yasal hale getirme, iş gücü piyasası düzenlemelerini değiştirmek Sanchez’in seçim vaatleri arasında yer alıyor. Sanchez, ayrıca ülkede büyük bir siyasi krize yol açan Katalonya’daki gerginliği azaltma girişimleriyle de avantajlı görülüyor.
Sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri 38 yaşındaki Pablo Casado, gelir vergileri ve kurumlar vergisini düşürmek gibi vaatlerde bulundu. Katalonya’daki bağımsızlık protestoları konusunda sert duruşunu bozmayan Casado, Sanchez’in Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Quim Torra ile görüşmesini “Küçük düşürücü ve utanç verici" olarak nitelendirmişti.
Liberal görüşlü Vatandaşlar Partisi’nin 40 yaşındaki lideri Albert Rivera, serbest piyasa ekonomisi çalışmaları yapıyor. Rivera, Katalonya’da yürüttüğü bağımsızlık karşıtı kampanya ile öne çıktı. Rivera, Katalonya’nın özerkliğini askıya alma ve Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Torra’yı görevden almak istediğini söyledi.
Sol parti Podemos lideri 41 yaşındaki Pablo Iglesias, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerine yatırım yapma ve sosyal hakları korumaya odaklanan vaatlerde bulundu. Iglesias, seçim sonucunda herhangi bir partinin çoğunluğunu sağlayamaması durumunda ilerici politikalara odaklanacak bir hükümet kurmak için Sanchez ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
Aşırı sağ görüşlü Vox Partisi lideri Santiago Abascal da yasal göçmenlerin suç işlemesi durumunda yasal sınır dışı edilmesi, yasa dışı göçmenlerin ise ülkeye girişini engellemek istiyor.
İspanya’da 2015 yılından bu yana istikrarlı bir hükümet kurulamadı. Nisan ayında yapılan son seçimlerde çoğunluğu sağlayamayan iktidardaki PSOE koalisyon hükümeti kuramamıştı.

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