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İspanya, eski Katalan Bakan Ponsati hakkında yakalama emri çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Eski Katalonya Eğitim Bakanı Clara Ponsati hakkında Avrupa çapında yeni yakalama emri çıkarıldı - Ponsati'nin avukatı Aamer Anwar, müvekkilinin İspanya'da adil yargılanacağının hiçbir garantisi olmadığı savundu

LONDRA (AA) - İspanya'nın, eski Katalonya Eğitim Bakanı siyasetçi ve İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi Profesörü Clara Ponsati hakkında yeni yakalama emri çıkardığı bildirildi.

İskoç polisi, Clara Ponsati hakkında yakalama emri aldıklarını, Ponsati'nin teslim olması için avukatıyla temas halinde olduklarını açıkladı.

Yerel basın da Ponsati'nin perşembe günü Edinburgh Mahkemesine çıkarılacağını yazdı.

Ponsati'nin avukatı Aamer Anwar, yakalama emrinin iki milyondan fazla Katalanın bağımsızlık mücadelesini "suçlulaştırmaya dönük" sistematik girişim olduğunu savundu.

Anwar, eski Katalan hükümeti üyelerinin çoğunun ya cezaevinde ya da sürgünde olduğunu ve müvekkilinin İspanya'da adil yargılanacağının hiçbir garantisi olmadığını söyledi.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Bu referandumu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.

Soruşturma devam ederken aralarında Ponsati ile eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'un da olduğu bazı Katalan siyasetçiler Avrupa ülkelerine kaçmıştı.

Ekonomi profesörü olan ve ve İskoçya'daki St Andrews Üniversitesinde ders veren Ponsati, İspanya'nın talebi doğrultusunda mart 2018'de gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Duruşmaların geçen temmuzda başlaması planlanırken, İspanya yakalama iade talebini geri çekmişti.

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Clara Ponsati Eski Katalonya Eğitim Bakanı Clara Ponsati Katalonya

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