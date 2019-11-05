İspanya, eski Katalan Bakan Ponsati hakkında yakalama emri çıkardı

LONDRA (AA) - İspanya'nın, eski Katalonya Eğitim Bakanı siyasetçi ve İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi Profesörü Clara Ponsati hakkında yeni yakalama emri çıkardığı bildirildi.

İskoç polisi, Clara Ponsati hakkında yakalama emri aldıklarını, Ponsati'nin teslim olması için avukatıyla temas halinde olduklarını açıkladı.

Yerel basın da Ponsati'nin perşembe günü Edinburgh Mahkemesine çıkarılacağını yazdı.

Ponsati'nin avukatı Aamer Anwar, yakalama emrinin iki milyondan fazla Katalanın bağımsızlık mücadelesini "suçlulaştırmaya dönük" sistematik girişim olduğunu savundu.

Anwar, eski Katalan hükümeti üyelerinin çoğunun ya cezaevinde ya da sürgünde olduğunu ve müvekkilinin İspanya'da adil yargılanacağının hiçbir garantisi olmadığını söyledi.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde, Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmıştı.

Bu referandumu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinden tutuklu olan 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası verilmişti.