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İspanya "siyasi ve ekonomik belirsizlikte" yine seçime gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

İspanya demokrasi tarihinin ikinci en kısa yasama dönemi sona ererken, 10 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi resmen açıklandı - İspanyol basını, "İspanya demokrasi tarihindeki en verimsiz yasama döneminin geride kaldığını" yazdı - Yeterli zaman olmadığından 2017 devlet bütçesinin 2020 için de uzatılması beklenirken "ekonomik küçülmeye girilebileceği" uyarısında bulunuluyor

MADRİD (AA) - İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından siyasi partilerin hükümet kurmakta anlaşamaması üzerine İspanyol meclisi feshedildi.

İspanya'da demokrasi tarihinin ikinci en kısa yasama dönemi geride kalırken, 21 Mayıs'ta açılan Meclisin 24 Eylül'de feshedilmesiyle Kral 6. Felipe'nin imzasıyla 10 Kasım'da bir kez daha sandığa gidileceği resmen açıklandı.

Ülkedeki en kısa yasama dönemi Aralık 2015'teki seçimlerin ardından yaşanmış ve 4 aydan kısa sürede hükümet kurulamayacağı anlaşılıp yine erken seçime gidilmişti.

Art arda üçüncü kez erken seçim yapacak İspanya'nın tarihinde "ilk kez aynı yıl içinde iki genel seçim" olacak.

Öte yandan, 4 ay 3 gün süren son yasama döneminde Meclisten hiçbir yasa çıkarılmaması dikkati çekti.

- Sosyalist hükümetin aldığı tek karar 774 milyon avroluk yardım

"İspanya demokrasi tarihindeki en verimsiz yasama döneminin geride kaldığı" ifadesini kullanan İspanyol basını, sosyalist hükümetin aldığı tek kararın, şiddetli yağmurdan dolayı zarar gören ülkenin doğu ve güney bölgelerine 774 milyon avroluk yardım olduğunu vurguladı.

Bu yasama döneminde 50'den fazla tasarının sunulduğu Mecliste, siyasi partilerin çoğunluğunun uzlaşma sağladığı kadına karşı şiddetle mücadele kapsamındaki yasanın bile çıkartılamadığı belirtildi.

Diğer yandan 10 Kasım'daki seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmasının zaman alacağının öngörülmesinden dolayı 2020 devlet bütçesinin hazırlanıp Mecliste onaylanmasının çok uzun süreceği kaydedildi.

Ülke basınındaki yorumlarda, 2017 yılı kamu bütçesinin bir kez daha uzatılmasının en olası seçenek olduğu ifade edilerek, ekonomik küçülmeye girilebileceğine dikkat çekildi.

- Son 4 yılda 4'üncü kez seçime gidecek İspanya'da siyasi belirsizlik

İspanya'da uzun zamandır yaşanan siyasi istikrarsızlığın temeli olarak ülkede 2008-2014'te yaşanan ekonomik krizin etkisiyle popülist yeni siyasi partilerin ortaya çıkması ve bunun ülkedeki iki büyük partili siyasi yapıyı yıkması gösteriliyor.

Ayrıca siyasi partiler arasındaki görüş farklılıklarını artıran Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler de siyasi belirsizliğin diğer önemli etkeni olarak öne çıkıyor.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan 9'u tutuklu 12 Katalan siyasetçiyle ilgili mahkemenin kararının ekimde çıkması bekleniyor.

Siyaset uzmanlarının görüşleri ve anketler, 10 Kasım'da yapılacak seçimlerde mevcut durumda birinci siyasi parti konumundaki Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) oylarını biraz daha artıracağını ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yine yakalayamayacağını gösteriyor.

Son 4 yılda 4'üncü kez genel seçime gidecek İspanyollar, 20 Aralık 2015, 26 Haziran 2016 ve 28 Nisan 2019'dan sonra bir kez daha oy kullanacak.

İspanya'da yaklaşık 26,5 milyon seçmen 10 Kasım'da yeniden sandığa giderek 350 milletvekilini ve 208 senatörü seçecek.

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