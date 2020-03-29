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  4. İspanya şokta! Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

İspanya şokta! Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Covid-19) salgınının dünyada en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da kraliyet ailesinden de kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın hastalığa yenik düştü ve hayatını kaybetti.

İspanya şokta! Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

İspanya’nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi’nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19’a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Temmuz 1933’te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine’in altı çocuğundan biriydi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 5 BİN 820'YE YÜKSELDİ

İspanya’da son verilere göre Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak 5 bin 820’ye yükseldi.

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