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İspanya'da 10 ayrılıkçı partiden "Katalonya sorununa" çözüm talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

Bask, Katalonya, Galisya, Valensiya ve Balear Adaları'ndaki ayrılıkçı siyasi partilerin ortak manifestosunda, merkezi hükümetten "Katalonya krizine çözüm için siyasi bir anlaşma yapılması, tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması, sürgündeki Katalan siyasetçilerin geri dönmelerinin sağlanması ve kendi geleceğine karar verme hakkı için müzakere başlatılması" taleplerinde bulundu - Barselona hafta sonunda, bağımsızlık yanlıları ve karşıtlarının gösterilerine sahne olacak

MADRİD (AA) - İspanya'nın Bask, Katalonya, Galisya, Valensiya ve Balear Adaları özerk bölgelerindeki ayrılıkçı siyasi partiler, merkezi hükümetten merkezi hükümetten "Katalonya krizine çözüm için siyasi bir anlaşma sağlanmasını ve kendi geleceklerine karar verme hakkı için müzakere başlatılmasını" istedi.

İspanya'da bölgesel milliyetçilik yapan 10 siyasi parti, "25 Ekim 2019 Llotja de Mar Deklarasyonu" adıyla ortak manifesto yayımladı.

1978 Anayasasının, ülkedeki mevcut siyasi sorunlar için çözüm sunamadığı savunulan manifestoda, büyük siyasi partilere yeni bir anayasa için girişimde bulunmaları çağrısı yapıldı.

Manifestoda, merkezi hükümete yönelik, "Katalonya krizine çözüm için siyasi bir anlaşma yapılması, tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması, sürgündeki Katalan siyasetçilerin geri dönmelerinin sağlanması ve kendi geleceğine karar verme hakkı için müzakere başlatılması" talepleri sıralandı.

İspanya'da 10 Kasım'da yapılacak erken genel seçimden sonra kurulacak yeni hükümetin öncelikli konularından birinin Katalonya krizi olması bekleniyor.

- Katalonya'da bağımsızlık yanlıları ve karşıtları meydana iniyor

Diğer yandan tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçinin 14 Ekim'de Yüksek Mahkeme'nin kararıyla 9 ila 13 yıl hapis cezası almasının ardından Barselona merkezli başlayan gösteriler devam ediyor.

Katalonya'nın bağımsızlığını savunan ve tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasını isteyen gruplar 26 Ekim'de, İspanya'nın bütünlüğünden yana olup ayrılıkçı girişimlere karşı çıkanlar ise 27 Ekim'de Barselona'da büyük gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

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