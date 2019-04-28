HABER

İspanya'da seçimleri sosyalistler kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 21:45 | Son Güncelleme

Sandık başı anketlere göre, erken genel seçimleri Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazansa da tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edemedi - İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde Kanarya Adaları dışında oy kullanma işlemi sona erdi - Yerel saat ile 18.00 itibariyle seçimlere katılım, 2016'ya nazaran 9,5 puan artışla yüzde 60,75'e ulaştı

MADRİD (AA) - İspanya'da yapılan erken genel seçimleri sandık başı anket sonuçlarına göre, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazansa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi.

İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi Kanarya Adaları dışında ülke genelinde yerel saat ile 20.00'de (TSİ 21.00) tamamlandı.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin açıkladığı sandık başı anket sonuçlarına göre, 359 sandalyeli mecliste PSOE 116-121, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 69-73, Vatandaşlar (C's) 48-49, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 42-45, aşırı sağ görüşlü Vox 36-38, ayrılıkçı yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu 13-14, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 6, Katalonya için Birlik 5, Eh Bildu 2, Navarra 2, Valencisya'da faaliyet gösteren Compromis 1, Kanarya koalisyonu 1, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı ittifak Front Republica 1 sandalye aldı.

- Seçimlere yüksek katılım

İçişleri Bakanlığının yerel saatle 18.00 (TSİ 19.00) itibariyle verdiği bilgilere göre, seçimlere katılımın ülke genelinde yüzde 60,75 olduğu bildirildi. Bu oranının, 2016 yılında yapılan son genel seçimlere göre 9,5 puan daha fazla olduğu kaydedildi.

Bağımsızlık yanlısı girişimleriyle İspanya'nın en büyük sorunu olan Katalonya'da genel seçimlere katılım oranı ise 2016'ya nazaran 18 puan artışla, bölge için rekor olarak gösterilen yüzde 64,20 oldu.

Ülke genelinde seçimlere katılım oranının yüzde 75'in üzerine çıkması bekleniyor.

İspanya'da demokrasi tarihinde (1975 yılı sonundan bu yana), şimdiye kadar genel seçimlerde en yüksek katılım yüzde 80 ile 1982 yılında gerçekleşmişti.

Diğer yandan İspanya'daki genel seçimlerde oy kullanma işlemi birkaç küçük olayın dışında sorunsuz geçti. İçişleri Bakanlığı Sekreter Yardımcısı Isabel Goicoechea, "Şimdiye kadar önemli hiçbir olay yaşanmadı. Seçim tam normallikte gerçekleşiyor." dedi.

-Seçimde öne çıkan konular

Yaklaşık 37 milyon seçmenin kayıtlı olduğu İspanya'daki seçimler bazı ilklere de sahne oldu.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinin ilk kez genel seçimlere katılıması, Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da yapılan bağımsızlık yanlısı referandumunun ardından İspanyolların ilk genel seçimi olması, tutuklu olarak yargılanan Katalan siyasetçilerden 5'inin milletvekili veya senatör adayı olarak yarışması, yeni çıkarılan yasayla zihinsel engelli yaklaşık 100 bin seçmenin ve 18 yaşını dolduran 1 milyon 157 bin seçmenin ilk kez sandık başına gitmesi, son 4 yılda 3. kez genel seçime gidilmesi öne çıkan konular olarak dikkati çekti.

Mevcut durumda Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) azınlık hükümetinin iktidarda olduğu İspanya'nın, seçim sonuçlarının ardından gelecek 4 yıl PSOE'nin çoğunlukta olduğu bir koalisyon hükümetiyle yönetilmesi tahminleri yapılıyor.

İspanya'dan 1 saat geride olan, ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından TSİ 22.00'de sandıkların tamamında oy verme işlemi sona erecek.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok(Geniş Haber)Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok(Geniş Haber)
Fotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldıFotoğraf çekilmek için trenin üstüne çıktı, elektrik akımına kapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) İspanya'da erken genel seçimler seçimlere yüksek katılım siyaset

En Çok Okunan Haberler

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Ailelerin evlerine dönmelerinde sakınca yok

Esenyurt'ta son durum! Belediye Başkanı Bozkurt'tan açıklama

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.