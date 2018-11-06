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İspanya'da "Suudi Arabistan karşısında diz çökme" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 23:16 | Son Güncelleme

Senator Idoia Villanueva: - "İspanyol halkı kul değil, diz çökmeyen ya da kendi adına öldürme izni vermeyen demokratik bir toplum" - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell: - "Ne bir çekincemiz var ne de diz çöktük"

MADRİD (AA) - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, ülkesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda sert tutum takınmadığı yönündeki eleştirilere karşılık, İspanya'nın Suudi Arabistan karşısında "diz çökmediğini", hem ticari ilişkileri koruyan hem de prensip ve değerleri savunan bir noktada olduklarını söyledi.

Senator Idoia Villanueva, Senatoda yaptığı konuşmada, Kaşıkçı cinayetinin "buz dağının görünen kısmı" olduğunu belirterek, İspanya hükümetinin "sağır eden sessizliğini" kınadı.

Hükümetin, Kral Juan Carlos'un Suudi Arabistan'daki hızlı tren hattı inşasında "komisyon" aldığı iddiasının araştırılmasının engellenmesini eleştiren Villanueva, "Dış politika, özel çıkarlar ya da kraliyet sarayına karşı sorunlu değil. İspanyol halkı kul değil, diz çökmeyen ya da kendi adına öldürme izni vermeyen demokratik bir toplum." dedi.

- "Basın özgürlüğüne saldırı"

Buna karşın İspanya Dışişleri Bakanı Borrell, İspanya'nın bölgedeki ana ticari ortağı olarak tanımladığı Suudi Arabistan ile "dostça ikili bir ilişki" istediklerini dile getirdi.

"Basın özgürlüğüne saldırı" olarak nitelediği gazeteci Kaşıkçı cinayetini kınayan Borrell, şeffaf bir soruşturma yapılması ve sorumlulara hesap sorulması çağrısında bulundu.

Villanueva'nın spekülasyonlar temelinde siyasi iddialarda bulunduğunu savunan Borrell, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik saldırısının yasal olduğunu ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklendiğini belirtti.

- "Ne bir çekincemiz var ne de diz çöktük"

Ancak operasyonun Yemen halkı için "ciddi risk" oluşturduğunu ve kıtlık yaşandığını kabul eden Borrell, İspanya'nın soruna siyasi çözüm istediğini vurguladı.

Hem ticari ilişkileri koruyan hem de prensip ve değerleri savunan bir noktada olduklarının altını çizen Borrell, "Ne bir çekincemiz var ne de diz çöktük." ifadesini kullandı.

İspanya hükümeti, gazeteci Kaşıkçı'nın "korkunç" şekilde öldürülmesini kınasa da Suudi Arabistan'a silah satışını ülkenin çıkarına olduğu gerekçesiyle savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı İspanya Josep Borrell Suudi Arabistan

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