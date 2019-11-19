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İSPARK, otoparklarda değnekçilere karşı bariyerli sisteme geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

İSPARK, otoparklarda değnekçilere karşı bariyerli sisteme geçecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK, "değnekçi" olarak tabir edilen illegal işletmeciliği engellemek için uygun olan otoparklarda bariyerli siteme geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İSPARK il genelinde 33 ilçede 500'e yakın otoparkı ile her gün ortalama 120 bin sürücüye hizmet veriyor. Özellikle açık ve yol üstü bazı otopark alanlarında, "değnekçilik" olarak nitelendirilen illegal işletmecilik olduğu yönünde ihbar alan İSPARK, sorunun çözümü için harekete geçti.

İBB Beyaz Masa'ya gelen ihbarları değerlendirerek yasa dışı işletmecilik yapılan otoparkları tespit eden İSPARK, özellikle mesai sonrası yaşanan bu gibi durumlar için bazı otoparklarda çalışma sürelerini uzattı. İllegal işletmecilerin tespit edildiği Eski Galata Köprüsü yanı açık otoparkında bu şekilde önlem alındı.

Yasa dışı işletmecilikle ilgili alınan bir diğer tedbir de fiziki olarak uygun olan otoparklarda bariyerli sisteme geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bazı otoparkların mesai saatleri bitiminde yetkisiz işletmecilerce işgal edildiğini belirterek, "Güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla çalışma başlattık. Gerekli görülen otoparkların giriş ve çıkışlarına bariyer sistemi koyarak, kamera gibi güvenlik sistemlerini de devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Gelen ihbarlar doğrultusunda, illegal işletmeciler tarafından kullanıldığı tespit edilen Beyoğlu Azapkapı Haliç Metro Otoparkı'nda önümüzdeki ay itibarıyla bariyerli sisteme geçilmiş olacak.

İSPARK, otopark alanlarını işgal eden kişi ve kişiler hakkında emniyet birimlerine önlem ve tedbir alınması yönünde başvuruda bulunuyor. Konunun kalıcı çözüme kavuşabilmesi için, illegal işletmecilik yapan şahısları gören İstanbulluların, İBB Beyaz Masa ya da emniyet birimlerine ihbarda bulunması önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bariyer değnekçi İSPARK

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