İSPARK, otoparklarda değnekçilere karşı bariyerli sisteme geçecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK, "değnekçi" olarak tabir edilen illegal işletmeciliği engellemek için uygun olan otoparklarda bariyerli siteme geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İSPARK il genelinde 33 ilçede 500'e yakın otoparkı ile her gün ortalama 120 bin sürücüye hizmet veriyor. Özellikle açık ve yol üstü bazı otopark alanlarında, "değnekçilik" olarak nitelendirilen illegal işletmecilik olduğu yönünde ihbar alan İSPARK, sorunun çözümü için harekete geçti.

İBB Beyaz Masa'ya gelen ihbarları değerlendirerek yasa dışı işletmecilik yapılan otoparkları tespit eden İSPARK, özellikle mesai sonrası yaşanan bu gibi durumlar için bazı otoparklarda çalışma sürelerini uzattı. İllegal işletmecilerin tespit edildiği Eski Galata Köprüsü yanı açık otoparkında bu şekilde önlem alındı.

Yasa dışı işletmecilikle ilgili alınan bir diğer tedbir de fiziki olarak uygun olan otoparklarda bariyerli sisteme geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, bazı otoparkların mesai saatleri bitiminde yetkisiz işletmecilerce işgal edildiğini belirterek, "Güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla çalışma başlattık. Gerekli görülen otoparkların giriş ve çıkışlarına bariyer sistemi koyarak, kamera gibi güvenlik sistemlerini de devreye alacağız." ifadelerini kullandı.