Isparta'da feci kaza! Ambulans ve polis araçlarına otomobil çarptı; 10 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun 8’inci kilometresindeki Kargı Tüneli girişinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kazaya müdahale ederken R.B.'nin (34) kullandığı otomobil, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, trafik polisi araçları ile ambulansa çarptı. Kazada, sürücü R.B. ile yanındaki D.B. (34), N.B. (7), O.K.B. (1), ambulans şoförü T.B. (41), ambulanstaki sağlık görevlileri M.Ş. (31), B.U. (35) yaralandı.

İki kazada yaralanan toplam 10 kişi, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





