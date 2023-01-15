Isparta'da hatalı sollama faciaya neden oldu: 1 ölü 3 yaralı

Isparta'daki kaza saat 18.00 sıralarında Eğirdir-Konya karayolunun 15’inci kilometresi Mahmatlar köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Eğirdir istikametine giden Ahmet Ç. (45) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen R.Ç. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin ön koltuğunda oturan şoförün babası Memiş Ç.'nin (71) hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ahmet Ç. ile arka koltukta bulunan anne Perihan Ç. ile minibüs sürücüsü R.Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eğirdir savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kazada ölen Memiş Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Kazaya karışan otomobil ile minibüs ise olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)



