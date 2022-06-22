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Isparta'da vahşi cinayet! Hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

22.06.2022 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yaşanan korkunç olayda, 2 aylık hamile olan Rabia Aydınlı birlikte yaşadığı kişi tarafından vuruldu. Rabia Aydınlı hayatını kaybederken, annesi ise yaralandı. Saldırgan Ayhan Y. ise vahşi cinayetin ardından kayıplara karıştı.

Isparta'da vahşi cinayet! Hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

Isparta'taki cinayeti gece saatlerinde Hızırbey Mahalllesi'nde meydana geldi. Ayhan Y. (40), birlikte yaşadıkları evi bir süre önce terk eden Rabia Aydınlı ile görüşmek için dini nikahlı eşinin ailesinin yaşadığı eve geldi.

EVDE KURŞUN YAĞDIRDI

Aydınlı'nın aile fertleriyle tartışan Ayhan Y, yanındaki tabanca ile evin içinde rastgele birden fazla ateş etti. Ayhan Y. olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet ettiği Rabia Aydınlı ile annesi Ayfer Aydınlı yaralandı. Aile yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Aydınlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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SALDIRININ ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

Hafif şekilde yaralanan anne Aydınlı'ya ise sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, Ayhan Y'nin yakalanması için arama çalışması başlattı. Rabia Aydınlı'nın ilk eşinden de 8 yaşında bir oğlu olduğu öğrenildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Isparta
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