HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta'da yaşlı adamın ölümünde korkunç şüphe

Isparta'da yaşlı adamın ölümünde korkunç şüphe

05.02.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Ramazan Nazlı (70), evinde ölü bulundu. Yatağında cansız bedeni bulunan Nazlı'nın donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Isparta'da yaşlı adamın ölümünde korkunç şüphe

Görgü Cami Mahallesi eski cezaevi karşısında bulunan tek katlı evde yıllardır yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan Ramazan Nazlı’nın birkaç gündür evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelenerek polisi aradı.

YATAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdiklerinde Nazlı’yı yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi.

DONARAK ÖLDÜĞÜ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Nazlı’nın vefat ettiğinin belirlenmesi üzerine evde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ramazan Nazlı’nın, donarak öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kadın cinayeti daha! Dini nikahlı eşini katledip kaçtıBir kadın cinayeti daha! Dini nikahlı eşini katledip kaçtı
Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındıVeliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı
14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı14 aydır karantinada! 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Ece Erken'e sert sözler: 'Evli adamlarla...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı

Haberi alan sınıra koştu! Bulgarlar yeniden Türkiye'ye geliyor

Haberi alan sınıra koştu! Bulgarlar yeniden Türkiye'ye geliyor

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

Bahçeli'den dikkat çeken seçim talimatı! 'Hazırlıklı olun'

İlginizi Çekebilir

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

Üç doktor ‘ölü’ dedi! Otopsi masasında uyandı

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! Değişimiyle şaşırttı

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Mesir macununda bile var! Faydalarını duyan aktara koşuyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.