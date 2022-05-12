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Isparta Valisi Aydın Baruş kimdir? Aydın Baruş ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Valisi Aydın Baruş, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Isparta Valisi Aydın Baruş kimdir? Aydın Baruş ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Isparta Valisi Aydın Baruş kimdir? Aydın Baruş ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Isparta Valisi Aydın Baruş, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Isparta Valisi Aydın Baruş kimdir? Aydın Baruş ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ KİMDİR?


Aydın Baruş, 1968 yılında Edirne'de dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

AYDIN BARUŞ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı.

1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı.

2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu.

2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.
19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı.

04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan Vali Aydın BARUŞ, 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Malatya Valiliği görevine atandı.

Aydın Baruş, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Isparta Valisi olarak atandı

İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Isparta
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