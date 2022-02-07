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Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alınmasıyla ilgili CHP'li Faik Öztrak'tan flaş iddia! Günler süren elektrik sorunu yaşanmıştı

07.02.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alınmasıyla CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Isparta'da günlerce süren elektrik kesintisinin faturasının Vali Ömer Seymenoğlu'na kesildiğini belirten Öztrak, "Isparta’da elektrik dağıtımını bu şirkete şehrin valisi mi verdi? Laf aramızda söyleyeyim, korona geçirme gerekçesiyle görevden almalar başlarsa bu iş yol olmaya başlar. Demedi demeyin." diye konuştu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçici olarak görevden alınmasıyla ilgili CHP'li Faik Öztrak'tan flaş iddia! Günler süren elektrik sorunu yaşanmıştı

Isparta günler süren elektrik kesintileri sonrası dikkat çeken bir görev değişikliği oldu. İçişleri Bakanlığınca Ispart Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine eski Samsun Valisi, Osman Kaymak getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Vali Seymenoğlu'nun, Isparta'da yoğun kış şartlarıyla mücadele döneminde görevinin başındayken koronavirüse yakalandığı ve evinde karantinaya girdiği için bu değişikliğin yapıldığı belirtilirken "Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir." denildi.

CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK: "GÖREVDEN ALMALAR BAŞLARSA..."

Söz konusu değişikliği değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ise kentte yaşanan elektrik kesintilerinin faturasının Vali Seymenoğlu'na çekildiğini iddia etti. Öztrak yaptığı açıklamada "Isparta’da elektrik dağıtımını bu şirkete şehrin valisi mi verdi? Laf aramızda söyleyeyim, korona geçirme gerekçesiyle görevden almalar başlarsa bu iş yol olmaya başlar. İşin ucu hangi tepelere çıkar, o da belli olmaz. Demedi demeyin." diye konuştu.

CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"ELEKTRİK FATURALARINA FAHİŞ ZAM"

Ülkemiz bu liyakatsiz ellerde yönetilmiyor, oradan oraya savruluyor. “Türkiye’nin Gül Diyarı” Isparta ilimize, dört gün süreyle elektrik veremediler. Gerekçesini açıklayamadıkları fahiş zamlarla adeta zulme dönüşen elektrik faturaları ise milletimizi çarpıyor.

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Dolar artıyor, akaryakıt fiyatları artıyor. Dolar düşüyor, akaryakıt fiyatları yine artıyor. Sebze ve meyve fiyatları arşı alaya çıktı. Vatandaş pazara gitmez oldu. Pazarcı tezgâh açamıyor. Vatandaşımız ucuz ekmek kuyruklarında, mehtap seyreder hale geldi. Saray, enflasyon canavarını besleyip büyütüyor. Hayat pahalılığı milletimizi ezip geçiyor.

ISPARTA'DA ELEKTRİK KRİZİ

Peygamberimiz, “Emanetehline verilmediğinde, kıyameti bekle” buyurmuş. Sarayın şahsım yönetiminde geçen, 3 yıl 6 ay 28 gün boyunca bu gerçeği her gün yaşadık. Milletimize kıyameti, yaşarken gösterdiler. 2022 Türkiye’sinde, Suriye’deki İdlib’e kesintisiz elektrik verenler, 450 bin nüfuslu Isparta’mıza, dört gün elektrik veremediler.

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Bu ülkenin on binlerce köyüne elektrik götüren rahmetli Demirel’in memleketinde dört gün elektriği kestiler. “Aya gideceğiz” diye hava atanlar, dört gün boyunca Isparta’ya gidemedi.

İdlib’de yaptıkları bahçeli villaları incelemek için Suriye’ye kadar giden atanmış İçişleri Bakanı, rahmetli Demirel’in memleketi Isparta’ya gidemedi. Genel Başkan Yardımcılarımız Ahmet Akın, Gülizar Biçer Karaca ve milletvekili arkadaşlarımız bölgedeydi.

Ama İstanbul’a İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarını gönderenler, Isparta’ya nedense dört gün boyunca tek bir bakan bile göndermedi. İstanbul’da, MOBESE kameralarına hemen ulaşan troller, Isparta’da ortada yoktu. Isparta kaderine terk edildi. Yurt dışında olan Enerji Bakanı dört gün sonra, Isparta’da kara yumuşak iniş yaptı. “Hakkınızı helal edin” diyerek, işin içinden sıyrılmaya kalktı.

“Sizin zamanınızda mum vardı, gaz lambası vardı” diye, kendilerinden önceki yönetimlere iftira atan, “Elektriği biz getirdik, biz” diye hava atan Saray sakini, ne dediyse onunla sınandı.

Ispartalılar günlerce, muma ve gaz lambasına mahkûm oldu. Evlerde kombiler çalışmadı. Anneler çocuklarını ısıtmak için, ocaklarının dört gözüne de tencereyle su koyup kaynattı. Isparta’da yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç yurttaşlarımız, perişan oldu.

"TEDAŞ, GÖZ YUMMUŞ"

Isparta’da yaşanan bu kıyamet, yandaşlara rant dağıtmak amacıyla yapılan, enerji dağıtım özelleştirmelerinin çirkin yüzünü, bir kez daha ortaya koydu. Görünen o ki, elektrik dağıtım işini verdikleri şirket, doğru dürüst şebeke iyileştirme yatırımlarını yapmamış. TEDAŞ da bunları denetlememiş. Göz yummuş.

ISPARTA VALİSİNİN GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ALINMASI

İstanbul’da yandaşların işlettiği Kuzey Marmara Otoyolu’nda, çoluk çocuk yüzlerce vatandaşımız mahsur kaldı. Peki, bunlar ne yaptı? Geçiş ücretlerini iade ederek göz boyamaya kalktı. Milletin aklıyla alay etti. Bunun aynısını Isparta’da yapmayın. Ama bakıyoruz bu sefer de fatura, korona geçirdiği gerekçesiyle, şehrin valisine kesildi.

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Isparta’da elektrik dağıtımını bu şirkete şehrin valisi mi verdi? Laf aramızda söyleyeyim, korona geçirme gerekçesiyle görevden almalar başlarsa bu iş yol olmaya başlar. İşin ucu hangi tepelere çıkar, o da belli olmaz. Demedi demeyin.

Tekrarlıyorum. Isparta’da yaşanan elektrik kesintisinde, sorumluluğu olanlar, bunun bedelini mutlaka ödemek zorundadır. Kesilen elektrikleri nedeniyle, Ispartalıların uğradıkları zararlar, kuruşuna kadar mutlaka tazmin edilmelidir."


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Anahtar Kelimeler:
Isparta Faik Öztrak CHP

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