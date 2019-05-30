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Isparta'da aranan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Isparta'da aranan FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak"tan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve öğretmenken ihraç edilen Aliyyül Murtaza Demir düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ısparta operasyon

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