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Isparta'da ev yangını: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 00:29 | Son Güncelleme

Isparta'da ev yangını: 1 ölü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen alzaymır hastası kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kılıç köyünde Ali Melli'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alzaymır hastası Tevhide Melli'yi (77) evde baygın halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesine kaldırılan Melli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Melli'nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Melli'nin yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır ısparta Keçiborlu yangın

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