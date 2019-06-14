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Isparta'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: "Gazilerimiz bizim için baş tacıdır. Gazilerimizin her türlü talebi bizim için emirdir. Yerine getirmek için elimizden geldiğince bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla, bütün müesseselerimizle gayret içerisindeyiz"

Isparta'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları takdim edildi.

Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Gazilerin Türkiye Cumhuriyeti için çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Seymenoğlu, gazilerin taleplerinin yerine getirmek için tüm kamu ve kuruluşlarınca çabaladıklarını söyledi.

Seymenoğlu, 45 yıl önce Kıbrıs'ta bulunan soydaşlara karşı yürütülen insanlık dışı saldırılar sonucu, "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla gözünü kırpmadan Kıbrıs Türk halkının yardımına koşan kahraman askerler sayesinde büyük bir başarıya imza atıldığını kaydetti.

Seymenoğlu, bu kahramanlığı sergileyen askerlere madalyalarını tevcih etmekten onur ve gurur yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Seymenoğlu, Kıbrıs gazilerine madalyalarını takdim etti.

Törene, Seymenoğlu'nun yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, gazi ve gazi yakınları katıldı.

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