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Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 01:01 | Son Güncelleme

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta'da, kamyonetin önce park halindeki bir diğer kamyonete, ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ve beraberindeki uzman çavuş ağır yaralandı.

Himmet Oğuz idaresindeki 32 PN 447 plakalı kamyonet, Yenice Mahallesi 117. Cadde'de önce park halindeki kamyonete, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile kamyonette bulunan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen Osman Erdal yaralandı.

Aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle bir evin çatısına yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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aydınlatma direği ısparta kamyonet Kaza

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