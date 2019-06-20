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Isparta’da Viking Savaşçısı figürlü tarihi eser ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Isparta’da Viking Savaşçısı figürlü tarihi eser ele geçirildi

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca, Viking Savaşçısı figürlü madeni heykel ele geçirilerek el konuldu.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Gaziantep’te ikamet eden bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eseri satmak üzere Isparta’ya geldiği bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan Jandarma ekipleri, Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris Kasabası mevkiinde şüpheliyi bulunduğu yolcu otobüsünde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, 21 santimetre boyu, 11 santimetre çapında ve yaklaşık 1 kilogram ağırlığında Viking Savaşçısı figürlü madeni heykel ele geçirdi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Antik kentte kaçak kazıya suçüstü
Aksu ilçesinde aldığı farklı bir istihbari bilgiyi değerlendiren Jandarma, Terziler Köyü sınırlarındaki Tynada Antik Kenti bölgesinde kaçak kazı yapıldığını saptadı. Bölgedeki, 1.Derecede Antik Sit Alanı ilan edilmiş alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen kaçak kazı malzemelerine ise el konulduğu öğrenildi.

Isparta’da Viking Savaşçısı figürlü tarihi eser ele geçirildi

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