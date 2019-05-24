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Isparta'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:50 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, dijital materyaller, belge, dokümanlar ve sahte kimlikler ile 3 adet 1 dolar ve 21 bin 460 liraya el konulduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan daha önce haklarında adli işlem yapılan, KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen, farklı adli makamlarca halen arananların Isparta'da "özel eğitim ve öğretim kursu" adı altında kayıt dışı veya sahte kimlik kullanarak apartman dairelerinde özel ders verdikleri, bir özel eğitim kurumunun odak haline geldiği tespit edilmişti.

Örgütsel dayanışma içinde oldukları ve birlikte hareket ettikleri öne sürülen gruba yönelik 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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