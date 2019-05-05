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İsrail 14 aylık Saba bebeği katletti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2019 08:19 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda önce 14 aylık kız çocuğu Saba Mahmud Ebu Arar'ın ardındansa annesi Saliha Ahmed Ebu Arar'ın ölüm haberi geldi. Dün sabahtan bu yana gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İsrail 14 aylık Saba bebeği katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar ismindeki 14 aylık bir bebeğin şehit olduğu belirtildi. Aynı saldırıda küçük kızın hamile olan annesi Saliha Ahmed Ebu Arar'ın da aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

HAMİLE ANNESİ DE ŞEHİT OLDU

AA'da yer alan habere göre küçük çocuğun hayatını kaybetmesinden saatler sonra tedavi altına alınan ve bombardımanda başından yaralanan annesi Saliha Ahmed Ebu Arar'ın da şehit olduğu belirtildi. Ebu Arar'ın da hayatını yitirmesiyle İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.

GAZZE'DE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı. Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 7'ye yükseldi. Kaynakların belirttiği yaralı sayısı da 43'e çıktı.

İSRAİL BİR CAMİYİ DE VURDU

İHA'da yer alan bir habere göre de İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, Aşkelon şehrinde 60 yaşındaki bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin El Şati Mahallesinde bulunan El Mustafa Camii'ni bombalaması sonucu, biri ağır 3 Filistinli yaralandı. Yaralı kişilerin hastaneye kaldırdığı öğrenildi.

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