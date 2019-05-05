İsrail 14 aylık Saba bebeği katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar ismindeki 14 aylık bir bebeğin şehit olduğu belirtildi. Aynı saldırıda küçük kızın hamile olan annesi Saliha Ahmed Ebu Arar'ın da aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

HAMİLE ANNESİ DE ŞEHİT OLDU

AA'da yer alan habere göre küçük çocuğun hayatını kaybetmesinden saatler sonra tedavi altına alınan ve bombardımanda başından yaralanan annesi Saliha Ahmed Ebu Arar'ın da şehit olduğu belirtildi. Ebu Arar'ın da hayatını yitirmesiyle İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.

GAZZE'DE GERGİNLİK TIRMANIYOR

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı. Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 7'ye yükseldi. Kaynakların belirttiği yaralı sayısı da 43'e çıktı.