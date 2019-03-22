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İsrail askerleri Gazze sınırında 30 Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 19:08 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde aralarında AA foto muhabiri Ali Cadallah'ın da olduğu 30 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde aralarında AA foto muhabiri Ali Cadallah'ın da bulunduğu 30 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 30 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra ayrıca İsrail askerlerinin sağlık görevlileri ve ambulanslara da gaz bombası atması nedeniyle çok sayıda kişinin gazdan etkilendiğini aktardı.

- İsrail askerlerin açtığı ateşte AA foto muhabiri yaralandı

Öte yandan, AA foto muhabiri Ali Cadallah, uluslararası hukukta kullanımı yasak olan patlayan mermi şarapnelinin isabet etmesi sonucu sol elinden hafif şekilde yaralandı.

Cadallah, sağlık görevlilerince sınır hattından uzaklaştırılarak tedavi altına alındı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail ordusu Filistinli göstericilere müdahalesinde, vücut içinde patlayan mermiler başta olmak üzere uluslararası kanunlarca yasaklanmış silah ve mermiler kullanıyor.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

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"Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" AA foto muhabiri Ali Cadallah Gazze

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