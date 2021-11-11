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İsrail, BAE ve Bahreyn'den Kızıldeniz'de ortak tatbikat

11.11.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin de dahil olduğu tatbikat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail'le kamuoyuna duyurulan ilk somut askeri işbirliği örneği oldu.

İsrail, BAE ve Bahreyn'den Kızıldeniz'de ortak tatbikat

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, geçen yıl İsrail'le ilişkilerinin normalleşmesinin ardından bu hafta ilk defa ortak deniz tatbikatı gerçekleştiriyor.

Çarşamba günü başlayan ve beş gün sürecek güvenlik operasyonu tatbikatı kapsamında ABD'nin USS Portland donanma gemisiyle Kızıldeniz'de eğitimler yapılıyor.

ABD Donanma Kuvvetleri Merkez Komutası'ndan (NAVCENT) yapılan açıklamada, tatbikatın "Katılımcı güçlerin deniz kuvvetlerinin birlikte çalışabilme kapasitesini geliştirmesi" amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

NAVCENT ABD'nin 5. Filosu ve Çok Uluslu Birleşik Deniz Kuvvetleri'nin Komutanı Brad Cooper, "Bu tür denizcilik işbirlikleri, bölgesel güvenlik ve istikrarın devamlılığını sağlayan dolaşım özgürlüğü ve serbest ticaret gibi unsurların korunması açısından çok önemli" dedi.

Cooper, "ABD kuvvetlerinin bölgedeki güçlerle çalışarak deniz güvenliği kapasitesini geliştirdiğini görmek heyecan verici" yorumunu yaptı.

ABD'nin 5. Filosu Bahreyn'de bulunuyor ve Arap Körfezi, Umman Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nu da kapsayan yaklaşık dört milyon metrekarelik bir alanda çalışıyor.

Abraham Mutabakatı

BAE ve Bahreyn, geçen yıl ABD'nin aracılığıyla İsrail ile Abraham Mutabakatı'nı imzalayarak diplomatik ilişkilerini resmen başlatmıştı.

Bahreyn ve BAE, İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan 3. ve 4. Arap ülkeleri oldu. Daha önce İsrail, imzaladığı anlaşmalarla 1979 yılında Mısır; 1994 yılında da Ürdün ile diplomatik ilişki kurmuştu.

Anlaşma, birçok Arap ülkesinin Filistin sorunu çözülene kadar İsrail'i tanımayacakları ve boykot edecekleri sözünü bozmuş oldu.

BAE, Bahreyn ve İsrail'in bu anlaşmaya varmasında İran'la ilgili endişeler, ABD'nin o dönem başkanı olan Donald Trump'ın arabuluculuğu ve ortak ekonomik çıkarlar önemli rol oynadı.

Anlaşmanın imzalandığı dönemde Bahreyn'in İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah el Halifa, yaptığı yazılı bir açıklamada "İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi, İran'dan gelen tehditlerin arttığı bir dönemde ABD ile stratejik ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak" ifadelerine yer vermişti.

Üç ülke, İran'ın Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda taşıma gemilerine saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

Kızıldeniz'in hemen yanında Yemen bulunuyor. Yemen'de Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği ve Yemen hükümetinin de dahil olduğu bir koalisyon 2015'ten beri İran'dan destek gören silahlı gruplarla çatışıyor.

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