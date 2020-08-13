HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Başbakanı Netanyahu: İlhak planı ertelendi

İsrail Başbakanı Netanyahu: İlhak planı ertelendi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2020 21:18 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu: İlhak planı ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Netanyahu, anlaşmaya ilişkin Batı Kudüs’teki başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında, BAE ile "barışa karşılık barış" esası üzerine anlaşmaya vardıklarını, bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını kapsadığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planına ilişkin ise Netanyahu, planın ABD ile tam koordineli bir şekilde devam edeceğine vurgu yaparak, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur.” dedi.

Netanyahu, ilhak planının iptal edilmediğine dikkati çekerek, “ABD Başkanı Donald Trump’ın, ilhak planını geçici olarak askıya alma talebini kabul ettim.” ifadelerini kullandı.

BAE ile atılan adımı “gerçek bir barış anlaşması" olarak niteleyen İsrail Başbakanı, başka Arap ülkelerinin de bu anlaşmaya katılacağını belirtti. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yunanistan bu kez Netanyahu ile görüştü! Flaş Türkiye sözleriYunanistan bu kez Netanyahu ile görüştü! Flaş Türkiye sözleri
Yaban Mersini: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Yaban Mersini: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Hamile kalamayan kadın doktorda erkek çıktı!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
En çok vaka olan 5 ilden biri! Yeni yasak kararları
En çok vaka olan 5 ilden biri! Yeni yasak kararları
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
Bakan Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu Erdoğan'ın sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı

İlginizi Çekebilir

Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı
Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Diğer Haberler

Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken okul raporu!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bakan Akar görüşmesi sonrası ortaklık sinyali
Aliyev ve Akar görüşmesi sonrası ortaklık sinyali
Pentagon'dan Doğu Akdeniz gerilimi açıklaması: Endişeliyiz
Pentagon'dan artan gerilimin ardından açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: Hamas'tan sert tepki: Halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir
Anlaşmayı Trump duyurmuştu! Çok sert tepki
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Netanyahu ile görüştü! Flaş Türkiye sözleri
Yunanistan bu kez Netanyahu ile görüştü! Flaş Türkiye sözleri
ABD Başkanı Trump duyurdu! İsrail ve BAE arasında anlaşma imzalandı
Trump duyurdu! Anlaşma imzalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.