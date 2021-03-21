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  4. İsrail'de Netanyahu protestosu! Binlerce kişi sokağa döküldü

İsrail'de Netanyahu protestosu! Binlerce kişi sokağa döküldü

21.03.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail’de binlerce kişi, Başbakan Netanyahu'nun resmi konutu önünde gösteri yaparak Salı günü yapılacak parlamento seçimleri öncesi Netanyahu’nun görevden alınması çağrısında bulundu.

İsrail'de Netanyahu protestosu! Binlerce kişi sokağa döküldü

Netanyahu'ya karşı dokuz aydır devam eden ve her hafta sonu yapılan protestolar, kış mevsimi sebebiyle bir süredir yapılmazken dün akşam binlerce İsrailli yaklaşan parlamento seçimi sebebiyle sokaklara döküldü. Protestocular, 12 yıldır iktidarda bulunan Netanyahu’nun görevden alınması konusunda çağrıda bulundu.

Başbakan Netanyahu hakkında devam eden yolsuzluk davaları sebebiyle görevden alınması isteyen binlerce İsrailli, Balfour Caddesi’nde bulunan başbakanlık konutu etrafında toplandı. İsrail, Salı günü son iki yıl içinde 4’üncü parlamento seçimlerine gidecek.

Kaynak: DHA

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İsrail

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