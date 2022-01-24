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İsrail'de Zoom şoku! Koronavirüs toplantısında cinsel içerikli video oynatıldı

24.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi'nin Zoom toplantısı, dışarıdan bir katılımcının cinsel içerikli video oynatmasıyla bir nevi hack'lendi. Görünüşe göre bu şok edici olay, tartışılan yeni koronavirüs yasa tasarısına karşı bir protesto eylem olarak gerçekleştirildi.

İsrail'de Zoom şoku! Koronavirüs toplantısında cinsel içerikli video oynatıldı

İsrail parlamentosu Knesset'in Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi'nin Zoom üzerinden düzenlenen toplantısı gündem oldu. Koronavirüs konulu toplantıda, cinsel içerikli video şoku yaşandı.

KOMİTE TOPLANTISINDA CİNSEL İÇERİKLİ VİDEO OYNATTI

İsrail haber sitesi The Times of Israel'in aktardığına göre; Dışarıdan bir katılımcı Zoom toplantısında cinsel içerikli bir video oynattı. Yani bir nevi toplantıyı hack'ledi.

Söz konusu olay, yeni koronavirüs yasa tasarısının tartışılmasına karşı bir protesto eylemi olarak değerlendirildi.

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HEMEN KAPATILAMADI

Haberde, Knesset TV'nin görüntülerinde, komite başkanı Gilad Kariv'in yetkilileri Zoom bağlantısını "derhal" kesmeye ve projeksiyonu kapatmaya çağırırken görülebildiği aktarıldı. Ancak her şeyin kapatılmasının biraz zaman aldığı notu düşüldü.

Kariv, "Bu kimsenin suçu değil ancak başkan bağlantının kesilmesini istediğinde, bir düğmeye basılarak derhal kapatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDAN AŞI KARŞITI EYLEMCİ ÇIKTI

İsrail medyası, videonun aşı karşıtı bir eylemci tarafından oynatıldığını bildirirken, Kariv, komitenin yasama çalışmalarını "trollere rağmen" tamamlayacağına söz verdi.

Toplantının sonunda devam etmesine izin verildi, ancak dışarıdaki katılımcıların görüntülerini açması engellendi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail
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