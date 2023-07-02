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İsrail'den 'F-35' hamlesi! ABD'den 25 tane daha satın alacaklar

02.07.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı alacak. Uçakların, İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği bildirilirken, son alımla birlikte Tel Aviv yönetiminin F-35 savaş uçağı sayısı 75'e çıkacak. İşte haberin detayları...

İsrail'den 'F-35' hamlesi! ABD'den 25 tane daha satın alacaklar

İsrail Savunma Bakanlığının, 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.

da

Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.

ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail abd f 35

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