İsrail-Filistin: Gazze, Google haritalarında neden bulanık görünüyor?

İsrail ve Filistin topraklarında son yaşananlarda, açık kaynak araştırmacıları uyduları kullanarak Gazze ve İsrail'de hedef alınan binaları doğrulamaya çalışıyor.

Uydu fotoğraflarının kullanımı, çatışmalarla ilgili haberler yapılmasında yaşamsal önemdeki bir unsur haline geldi.

Örneğin Gazze'de arabaları seçmek zor. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da ise arabalar net bir şekilde görülebiliyor, hatta tek tek insanlar bile seçilebiliyor.

Aslında, uydu şirketlerinin elinde daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar olsa da Google Earth'te İsrail ve Filistin topraklarının çoğu düşük çözünürlüklü fotoğraflarla yer alıyor.

Açık kaynak araştırmacısı Samir, "İsrail ve Filistin topraklarından yüksek çözünürlüklü uydu fotoğrafları alamamamız bizi engelliyor" diyor.

Saldırıların yerlerini belirlemek ve yıkımı belgelemek için harita verileri de dahil, açık kaynakları kullanan araştırmacıların dikkat çektiği bir konu bu.

Gazze, dünyada nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden biri. Google Haritaları'nda ise bulanık görünüyor.

Ancak en çok kullanılan uydu fotoğrafları platformu Google Earth'te Gazze'nin son fotoğrafları düşük çözünürlüklü ve bu nedenle net değil.

Bellingcat'te çalışan gazeteci Aric Toler Twitter paylaşımında, "En yakın tarihli Google Earth fotoğrafları 2016'dan ve çöp gibi görünüyor. Suriye'de rastgele kırsal bir yere zoom yaptım ve o günden bu yana çekilmiş 20'den fazla yüksek çözünürlüklü fotoğraf vardı" diyor.

Google "yoğun nüfuslu yerleri düzenli olarak güncellemeyi amaçladığını" söylüyor ancak Gazze'deki tablo bu değil.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar var mı?

ABD hükümeti, geçen yıla kadar Amerikan şirketlerinin ticari olarak sağlayabileceği İsrail ve Filistin topraklarının fotoğraflarının kalitesine kısıtlama koymuştu.

Bu kısıtlama, İsrail'in güvenlik kaygılarına destek vermek için yapılan 1997 tarihli Kyl-Singaman Yasası'nda (KBA) yer alıyordu.

KBA'ya göre ABD'li uydu fotoğrafı şirketleri piksel boyutu 2 metreden küçük olmayan (araba boyutlarındaki bir nesneyi görünür kılacak, ancak daha küçük olmayacak) fotoğraflar verebiliyordu.