HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi

İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi

17.11.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Peter Gabriel, Mark Ruffalo ve Philip Pullman gibi dünya çapında tanınmış müzisyenler, aktörler ve yazarların da bulunduğu 100'den fazla sanatçı, İsrail'in "terör örgütü" kategorisine aldığı altı Filistinli sivil toplum kuruluşuna destek verdi. Sanatçılar yaptıklartı ortak açıklamada, "Filistin insan hakları savunucularına yönelik benzeri görülmemiş topyekün saldırıyı" kınadı.

İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi

Aralarında Peter Gabriel, Mark Ruffalo ve Philip Pullman gibi dünya çapında tanınmış müzisyenler, aktörler ve yazarların da bulunduğu 100'**den fazla sanatçı, İsrail'in "terör örgütü" kategorisine aldığı altı Filistin**li sivil toplum kuruluşuna destek verdi.

Sanatçılar yaptıklartı ortak açıklamada, "Filistin insan hakları savunucularına yönelik benzeri görülmemiş topyekün saldırıyı" kınadı.

İsrail, altı Filistinli STK'nın, silahlı mücadele yürüten Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) adlı örgütlenmenin paravan kuruluşları olduğunu öne sürüyor.

Suçlanan El Hak, Addamir, Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü Filistin Kolu, Bisan Araştırma-Geliştirme Merkezi, Tarım İşçiliği Komisyonları ve Filistin Kadın Komisyonları Birliği ise bu iddiaları reddediyor.

İsrail'ina altı STK'yı "yasa dışı" ilan ederek ofislerini kapatması ve çalışanlarını tutuklanması büyük tepki çekti ve eleştiri aldı.

İsrail hükümetinden kararını geri almasını isteyen Filistinliler, "Altı STK'nın 'terör örgütü' oldukları iddiasıyla yasaklanmalarının Filistin'de sivil toplumunun tamamını ve her gün hizmet verilen on binlerce Filistinliyi tehlikeye attığını" söylüyor.

İsrail ne diyor?

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise insan haklarına ve STK'ların faaliyetlerine saygı duyduklarını söyledi.

Sol görüşlü bir Filistin örgütlenmesi olan FHKC, İsrail devletini tanımıyor.

FHKC'nin 1960'lar ve 70'lerde bir dizi silahlı saldırı ve uçak kaçırma eylemini düzenlediği biliniyor.

FHKC ayrıca 2000'li yılların başındaki İkinci Filistin intifadası (ayaklanması) sırasında da bazı bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçen hafta askeri bir mahkemede İspanya vatandaşı bir kişinin ifadesini FHKC'yle ilgili iddialarına kanıt olarak göstermişlerdi.

Bu kişinin ifadesinde Sağlık Çalışanları Komisyonları Birliği adlı bir Filistinli yardım kuruluşu için para topladığını kabul ettiği anlaşılıyor.

Bu grup geçen yıl İsrail tarafından yine FHKC'nin kolu olmakla suçlanarak yasaklanmıştı.

Suçlanan kişinin avukatı bugün bir açıklama yaparak İsrailli bakanları "müvekkilinin durumunu tamamen çarpıtmakla" suçladı ve müvekkilinin bilerek FHKC için para toplamadığını, yasaklanan altı STK'yla da hiçbir bağı olmadığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
Skandal! Çocuk hastaya grip aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldıSkandal! Çocuk hastaya grip aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Benzine zam yolda

Benzine zam yolda

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.