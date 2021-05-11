İsrail-Filistin Sorunu: Orta Doğu'nun kalbindeki kanayan yara

İsrail ile Filistinliler arasında son günlerde yaşanan şiddetin arkasında, iki taraf arasında çözümlenmemiş çatışmanın yine çözümsüz bırakılmış olması yatıyor. Fırlatılan roketler, hava bombardımanları ve ölüm**lerin ardında Orta Doğu'**nun kalbindeki bu kanayan yara var.

Sorunun son yıllarda uluslararası haber gündeminden düşmüş olması çözülmüş, bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Sorunlar değişmediği gibi bu sorunların yol açtığı nefret ve öfke de yıllar değil kuşaklar boyu şiddet ve ölüm getirmeye devam ediyor.

100 yılı aşkın bir süredir Yahudiler ve Araplar, Ürdün (Şeria) Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklarda egemen olma mücadelesi veriyor. İsrail, kurulduğu 1948'den bu yana Filistinlilere bir dizi ağır yenilgi yaşattı ama hala kazanamadı.

Anlaşmazlık-çatışma sürdükçe iki taraf da güvende değil.

Kesin olan şey ise birkaç yılda bir ciddi ve şiddete dönüşen yeni bir krizin ortaya çıkmasının kaçınılmazlığı.

Kudüs'ün önemi

Bu döngü son 15 yıldır daha çok İsrail ile Gazze Şeridi'ni ayıran sınıra odaklı yaşanıyor.