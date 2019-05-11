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İsrail güçleri 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

İsrail güçleri 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail deniz güçlerinin, Gazze açıklarında avlanan Filistinli balıkçıların teknelerine doğru ateş açtığını ve aynı aileden 3 balıkçıyı gözaltına aldığını belirtti.

Ayaş, gözaltına alınan balıkçıların İmran Bekir, Mansur Bekir ve Atıf Bekir olduğunu ifade etti.

İsrail yönetimi dün Filistinli balıkçılara geçen cumartesi günü getirdiği, Gazze sahili açıklarında avlanma yasağını kaldırma kararı almıştı.

İsrail ordusu, geçen hafta sonu Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmış, balıkçıların da Gazze sahilinde avlanmasını yasaklamıştı.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 2006'dan bu yana İsrail tarafından kara, deniz ve havadan abluka altında tutulurken, İsrail askerleri, herhangi bir anlaşmada yer almayan kurallarına göre sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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