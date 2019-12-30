İsrail güçleri Batı Şeria’da 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria’nin farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi yaraladı, 8 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria’nin çeşitli bölgelerine baskın düzenledi. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri Batı Şeria’ye düzenlediği baskın sonucu 9’u Nablus, 1’i El Halil kentinde 10 Filistinliyi yaraladı. 2 bin 500 Yahudi yerleşimcinin Hanuka bayramı nedeniyle ayin yapmak için İsrail askerlerinin himayesinde Nablus’taki Yusuf makamına baskın düzenlediği öğrenildi. Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri ayrıca bu gece Batı Şeri’daki Filistinli evlere düzenlediği baskınlarda 2’si çocuk 8 Filistinliyi de gözaltına aldı.

