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İsrail güçleri, Batı Şeria’da 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

10.03.2021 22:38 | Son Güncelleme:
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İsrail güçleri, Batı Şeria’da yaşları 7-11 arasında değişen 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.İsrail güçleri, Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin güneyindeki El-Halil kentinde yaşları 7-11 arasında değişen 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’da yaşları 7-11 arasında değişen 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin güneyindeki El-Halil kentinde yaşları 7-11 arasında değişen 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Görgü tanıkları, çocukların gözaltına alınmadan önce Masafer Yatta bölgesinde “Gundelia” bitkisi topladıklarını ve çocuklardan 3’ünün kardeş olduğunu aktardı. Görgü tanıkları, çocukların Filistin mutfağında yemek olarak kullanılan bitkiyi topladıkları sırada bölgede bulunan İsrailli yerleşimciler tarafından kovulduğunu belirtti.
Gözaltına alınan çocuklar, Kiryat Arba kasabasındaki bir polis karakoluna götürüldüğü bildirilerken, çocukların serbest bırakılıp bırakılmadıkları bilinmiyor. İsrail’de aralarında 37 kadın ve 140 çocuğun bulunduğu yaklaşık 4 bin 500 Filistinli gözaltı tesislerinde tutuluyor.

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