HABER

İsrail güçleri Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'yi evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Yerel kaynaklar, İsrail polisi ve istihbarat elemanlarından oluşan geniş bir kolluk kuvvetinin sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki evine düzenledikleri baskında Hedmi’yi gözaltına aldıklarını belirtti.

Hedmi’nin neden gözaltına alındığının bilinmediği ifade edilirken konuya ilişkin henüz İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.

Bakan Hedmi, son 5 ayda üçüncü kez İsrail polisince evine düzenlenen baskınla gözaltına alınıyor.

PARTNERAslı Enver'den manidar paylaşımAslı Enver'den manidar paylaşım
HDP önündeki eylemde 62'nci günHDP önündeki eylemde 62'nci gün
Oğlu için arayıp bulamadığı oyuncak, anneyi girişimci yaptıOğlu için arayıp bulamadığı oyuncak, anneyi girişimci yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Kudüs Filistin gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

Türkiye Seçil öğretmen için seferber olmuştu! Bakan'dan açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Türkiye' açıklaması

Bayern Münih'i rezil ettiler

Bayern Münih'i rezil ettiler

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

Türk kökenli milletvekiline ölüm tehdidi!

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanenin 4'üncü kat penceresinden düşen Muhammed bebek öldü

Muhammed bebekten kahreden haber

19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem

Afganistan'da patlama: 7 ölü

Ülke şokta! Bombalı saldırı: 7 ölü

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (Vodafone 41. İstanbul Maratonu)

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

Kendi doğum günü partisinden dönerken hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.