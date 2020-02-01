HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İsrail güçleri Gazze’yi hava saldırısıyla vurdu

İsrail güçleri Gazze’yi hava saldırısıyla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerini hava saldırısıyla vurdu.İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi’nin farklı kesimlerinde hava saldırısı düzenledi.

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerini hava saldırısıyla vurdu.
İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi’nin farklı kesimlerinde hava saldırısı düzenledi. İsrail, Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye bölgesinde tarım arazileri ve Hamas’a ait bir bölgeyi vurdu. Gazze merkezindeki Nusseirat mülteci kampına yakın bir yerde, dört roketi ile saldırıldığını belirtti. İsrail’e ait bir televizyon kanalı "İsrail hava kuvvetleri tepki olarak Gazze Şeridi’ndeki hedefleri bombalıyor" şeklinde yayınlar yaparak saldırıyı duyurdu.
Saldırılarda herhangi bir canlı kaybı olmadığını öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyorKaraya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okulda skandal! Öğretmen 2. sınıf öğrencisine şiddet uyguladı

Okulda skandal! Öğretmenin işine son verildi

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi? Bakan Soylu'dan açıklama

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Ümraniye’de yangın! Yaşlı çifti komşuları kurtardı

Okulda skandal! Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Hatay'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.