HABER

İsrail Hamas lideri Heniyye'nin ofisini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

İsrail Hamas lideri Heniyye'nin ofisini vurdu

GAZZE (AA) - İsrail savaş uçakları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Gazze kentindeki ofisini bombaladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Heniyye'nin ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı belirtildi.

Saldırı anında Hamas lideri Heniyye'nin ofiste olmadığı bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Heniyye'nin ofisinin vurulduğunu doğruladı.

İsrail güçleri, bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından akşam saatlerinde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başlamıştı.

Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler Binlerce kişi akın etti! Müthiş görüntüler
AK Parti milletvekili Sofuoğlu'nun, Bangkok'ta saati çalındıAK Parti milletvekili Sofuoğlu'nun, Bangkok'ta saati çalındı
Down sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdiDown sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Soylu açıkladı: PKK ile bağlantılı adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.