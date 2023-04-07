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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

07.04.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de önce silahla ateş açan, hemen ardından da araç araçla ezme eylemi gerçekleştiren sürücünün etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Düzenlenen çifte saldırıda 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisi, Tel Aviv'in merkezinde silahlı saldırı gerçekleştiren 1 kişinin, eş zamanlı olarak araçla ezme eylemi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıda 1 turistin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail basınındaki haberlere göre, çifte saldırıyı gerçekleştiren kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sosyal medyada, İsrail polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler paylaşıldı.

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İsrail Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını paylaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi yakınlarında bir Yahudi yerleşim yerinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimci öldürülmüş, biri de ağır yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı. (AA)

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