İsrail'in kan donduran katliamına AK Parti'den sert tepki: Vahşi saldırıyı lanetliyoruz

İsrail-Filistin çatışmasında siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. İsrail katliamlarına bir yenisini daha ekleyerek Cibaliye mülteci kampını vurdu. 100 kişinin hayatını kaybettiği olayda çok sayıda da yaralı var.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösterdi. Çelik yaptığı paylaşımda, " İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır. 'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletler de bu katliamı teşvik etmiştir." ifadelerine yer verdi.

İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz.



En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır.



'İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 31, 2023







