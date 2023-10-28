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İsrail'in resmi devlet hesabının yalanını DMM ortaya çıkardı!

28.10.2023 23:13 | Son Güncelleme:
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7 Ekim'de başlayan şiddetli çatışma artarak devam ederken İsrail bir yandan da internetteki propagandalarını artırdı. İsrail'in resmi devlet hesabından paylaştığı bir bilgi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanladı. İşte detaylar...

İsrail'in resmi devlet hesabının yalanını DMM ortaya çıkardı!

İsrail karada katliamlarına devam ederken sosyal medyada yalan bilgiler yaymaktan da geri durmuyor. Her gün yeni bir propaganda paylaşan devletin resmi hesabının son yalanı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kanıtlarıyla yalanlandı.

DMM, RESMİ HESABIN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

İsrail'in resmi devlet hesabı @Israel ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali bazı görüntüler paylaşarak, "Filistinli bir blog yazarı, bir İsrail bombardımanından sonra bir gün içinde mucizevi bir şekilde iyileşti." paylaşımı yaptı ve Filistin'in kurgu mağdurlar çıkardığını iddia etti.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin araştırılmaları sonucunda paylaşılan görüntülerdeki iki kişinin aynı olmadığı belirlendi. İsrail'in resmi hesaplar aracılığıyla dünyaya yalan bilgi paylaştığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

İsrail'in resmi devlet hesabı (@Israel) ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinli bir blog yazarı, bir İsrail bombardımanından sonra bir gün içinde mucizevi bir şekilde iyileşti." iddiaları doğru değildir.

İsrail propaganda hesapları, "Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği" algısı oluşturmak için iki görüntüde de aynı kişinin olduğunu belirterek, görüntülerin 1 gün arayla çekildiğini iddia etmiştir.

İddiaya konu paylaşımın sol tarafındaki görüntüde, yıkılmış binaların arasında yürüyen kişinin, Filistinli YouTuber ve şarkıcı Saleh Aljafarawi olduğu tespit edilmiştir. Sağ taraftaki (hastanede yatan) kişinin ise, İsrail'in 24 Temmuz'daki bir bombardımanı sırasında bir bacağını kaybeden 16 yaşındaki Muhammed Zendiq olduğu belirlenmiştir.

İsrail devletinin resmi hesabı paylaşımını silse de Hananya Naftali gibi dezenformasyon kampanyasına öncülük eden hesaplar paylaşımını silmemiştir.

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İsrail İletişim Başkanlığı

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