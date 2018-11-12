İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada "Savaş uçaklarımız, Gazze'deki hedeflerini vuruyor." ifadesine yer verildi.

Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü

1 / 10 Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.

2 / 10 Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü Otobüsü hedef alan saldırının ne tür bir silahla yapıldığına ve hasara ilişkin açıklama yapılmazken, Gazze'den İsrail tarafına 80'den fazla roket atıldığı, bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı.

3 / 10 Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise Gazze'den atılan roketlerden dolayı 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

4 / 10 Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından başkent Tel Aviv'de Savunma Bakanı Avigdor Liberman ve Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ile bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

5 / 10 Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü Gazze'de dün akşam İsrail askerinin sınırı geçerek Filistin tarafında düzenlediği saldırı sonucu gerginlik artmıştı.

6 / 10 Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaşanan çatışmanın detayına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

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8 / 10 Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü

9 / 10 Hava saldırısı başladı! Sirenler çaldı, roketler düştü