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  4. İsrail polisi Türk vatandaşını böyle gözaltına aldı! ‘Şerefsiz kolumu sıkıyor…’

İsrail polisi Türk vatandaşını böyle gözaltına aldı! ‘Şerefsiz kolumu sıkıyor…’

25.04.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi Mescid-i Aksa’daki tepki çeken müdahalelerine devam ediyor. İsrail güvenlik güçleri Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı. Mutlu’nun gözaltına alındığı o anlar kameralara yansırken genç kızın ‘Ya bırak! Kolumu sıkıyor şerefsiz! Elimde Kur’an var, Kur’an’ı alın’ dediği görüldü.

İsrail polisi bu kez bir Türk vatandaşını gözaltına aldı. İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

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Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

İsrail polis sözcülüğü, AA muhabirinin olaya ilişkin sorularını henüz yanıtlamadı.

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Gözaltı İsrail Mescid-i Aksa Türk vatandaşı

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