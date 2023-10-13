İsrail polisinden Fulya Öztürk'e canlı yayında müdahale: Kameramana böyle seslendi

İsrail- Filistin çatışması 7. gününde şiddetlenerek devam ediyor. İsrail tarafından İşgal altında olan Mescid-i Aksa'da Müslümanlar Cuma Namazı namazı için toplanırken Filistinliler İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştılar.

CANLI YAYINDA ZOR ANLAR

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman İsrail polisinin müdahalesi sırasında canlı yayındaydı. Öztürk'ü bölgeden dışarı çıkarmak isteyen polislerin o anları canlı yayına yansıdı. Sert müdahalenin ardından çok sayıda Filistinli yaralandı. Öztürk ve Kahraman da müdahalenin arasında kalarak zor anlar yaşadı. Öztürk kameramanı Kahraman'a "Halil çok ucundasın, namluyu uzatıyor" diyerek uyarıda bulundu.

SECCADELER YERDE KALDI

İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere izin vermeyince yüzlerce kişi seccadelerini yere sererek namaz kılmaya çalıştı. İsrail polisinin müdahalesiyle insanlar hızla olay bölgesinden kaçarken, seccadeler yerde kaldı.





