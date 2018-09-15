İsrail Şam'ı vurdu! Savaş uçakları ve füzeler Şam havalimanını hedef aldı

Bu akşam Türkiye saati ile 21.50’de Suriye'nin başkenti Şam’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Kısa süre sonra yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Şam havalimanını vurduğunu bildirdi.

ESAD YÖNETİMİ: FÜZE SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ

Suriye resmi haber ajansı SANA ise, Suriye hava savunma sistemlerinin, İsrail’in Şam Havalimanı’nın bulunduğu bölgeye yönelik hava saldırısını püskürtmek üzere devreye girdiğini aktardı.

Diğer yandan Sputnik’e konuyla ilgili bilgi aktaran Esad kaynakları, “Hava savunma sistemleri İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’nın bulunduğu bölgeye yönelik füzeli saldırısını püskürttü, birkaç füze düşürüldü” diye konuştu.

"SALDIRIDA ÖLÜ YA DA YARALI YOK"

Yetkili ayrıca İsrail’in Şam Uluslararası Havalimanı’nın bulunduğu bölgeye yönelik düzenlediği füzeli saldırıda ölü ya da yaralıların olmadığı, sadece maddi hasar oluştuğunu söyledi.

