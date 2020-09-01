İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde 'Hizbullah mevzilerini vurdu'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda iki Suriye ordusu askeri ile üç müttefik savaşçının öldüğünü söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA da "Siyonist düşman, Şam'ın güneyindeki bazı askeri mevzilerimize saldırdı ve hava savunmamız karşı koydu" dedi.

SANA'ya konuşan kaynak, "İsrail saldırısında iki kişi şehit oldu, yedi asker yaralandı" dedi ve saldırının İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden geldiğini ifade etti.

AFP'nin haberine göre İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriyeli olmayan üç savaşçının daha öldüğünü söyledi.

Gözlemevi'nin açıklamasında, füzelerin Şam'ın güneybatısı ve Deraa'nın güney vilayetindeki Suriye hükümeti yanlısı Şii Lübnan Hizbullahı'nın bulunduğu mevzileri hedef aldığı belirtildi.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana, İran destekli Hizbullah'ı, Suriye hükümetine bağlı orduyu ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen İranlı güçleri hedef alan yüzlerce saldırı düzenledi.