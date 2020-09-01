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İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde 'Hizbullah mevzilerini vurdu'

01.09.2020 01:06 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda iki Suriye ordusu askeri ile üç müttefik savaşçının öldüğünü söyledi.

İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde 'Hizbullah mevzilerini vurdu'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda iki Suriye ordusu askeri ile üç müttefik savaşçının öldüğünü söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA da "Siyonist düşman, Şam'ın güneyindeki bazı askeri mevzilerimize saldırdı ve hava savunmamız karşı koydu" dedi.

SANA'ya konuşan kaynak, "İsrail saldırısında iki kişi şehit oldu, yedi asker yaralandı" dedi ve saldırının İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden geldiğini ifade etti.

AFP'nin haberine göre İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Suriyeli olmayan üç savaşçının daha öldüğünü söyledi.

Gözlemevi'nin açıklamasında, füzelerin Şam'ın güneybatısı ve Deraa'nın güney vilayetindeki Suriye hükümeti yanlısı Şii Lübnan Hizbullahı'nın bulunduğu mevzileri hedef aldığı belirtildi.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana, İran destekli Hizbullah'ı, Suriye hükümetine bağlı orduyu ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen İranlı güçleri hedef alan yüzlerce saldırı düzenledi.

İsrail ordusu genelde düzenlediği saldırılarla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor ama ordu 3 Ağustos'ta, Suriye'nin güneyinde askeri hedeflerin vurulması amacıyla savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinin kullanıldığını duyurmuştu.

Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah Pazar günkü açıklamasında "Hizbullah, Yahudi devletin öldürdüğü her bir savaşçı karşılığında bir İsrail askerini öldürecektir" uyarısı yaptı. Bir Hizbullah savaşçısı 20 Temmuz'da İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısında ölmüştü.

Nasrallah, Hizbullah'ın "kararlı ama acelesi olmadığını" söyledi. Son zamanlarda Lübnan ile İsrail sınırında gerilim artmıştı.

İsrail, Çarşamba günü, sınırın diğer tarafından ateş açıldığını öne sürüp Hizbullah'ın gözlem noktalarına hava saldırıları düzenlediklerini söyledi. Hizbullah da geçen hafta sonu sınırda dolaşan bir İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini ifade etti.

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